Инсайдер поделился некоторыми подробностями FF7 Rebirth - можно будет играть за Зака Фэйра, а игра выйдет в январе ©

В то время как Final Fantasy 7 Remake старалась сохранить, по крайней мере по началу, рамки оригинальной истории, внеся в нее изменения, похоже, что ее сиквел Final Fantasy 7 Rebirth почти полностью откажется от классического сюжета, как сообщает надежный инсайдер.

(Далее будет несколько легких спойлеров, поэтому избегайте чтения, если вы не прошли оригинальную Final Fantasy 7).

Выступая на форумах ResetERA, пользовательь Im a Hero Too рассказал, что трейлер показал лишь самую малую часть игры, так как это будет масштабная игра, которая "полностью распрощается с оригинальным сюжетом", и это то, что действительно было показано в трейлере: Сефирот предположил, что Тифа была убита во время событий в Нибельхейме. Кроме того, Зак Фэйр будет играбельным на протяжении значительной части игры, что является интересным моментом, учитывая, что его роль в оригинальной игре была ограниченной и была расширена только в Crisis Core, которая была переделана в прошлом году, чтобы предоставить игрокам возможность познакомиться со спин-оффом на современных игровых платформах.

Говоря о геймплее Final Fantasy 7 Rebirth, инсайдер подтвердил, что в игре будут большие зоны, но они будут меньше, чем в грядущей Final Fantasy 16. Говоря далее об игре, они заявили, что боевая система останется такой же, и что игра в целом идет в новом направлении, а отсылки к оригиналу не будут такими метафоричными, как в Remake. Наконец, похоже, что нам не придется долго ждать выхода игры, так как инсайдер сообщил, что игра выйдет в январе 2024 года.

К сожалению, инсайдер удалил свой аккаунт на ResetERA вместе со своими сообщениями, поэтому несколько скриншотов и пересказ свидетелей — это все, что мы имеем на данный момент. Однако, поскольку инсайдер оказался очень надежным, есть большая вероятность, что большая часть этой информации действительно реальна.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет в начале 2024 года на PlayStation 5.