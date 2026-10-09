Исполнитель роли Клауда в Final Fantasy VII: Remake провел 45 минут за записью двусмысленных стонов

Работа над японскими ролевыми играми регулярно ставит западных актеров озвучивания в крайне неловкие ситуации перед звукорежиссерами. На фестивале Nostalgia Con американский актер Коди Кристиан, озвучивающий наемника Клауда Страйфа в Final Fantasy VII Remake, подробно рассказал об одной из самых специфических сессий звукозаписи в своей карьере.

Речь зашла о знаменитом эпизоде в квартале Уолл-Маркет из первой части трилогии ремейков. По сюжету главный герой посещает массажный салон мадам М, где ему предлагают процедуру для рук. В зависимости от выбора пользователя массаж варьируется от щадящего до чрезвычайно интенсивного, что потребовало от актера записи целой палитры разнообразных голосовых реакций.

По словам артиста, весь процесс растянулся на 45 минут непрерывного воспроизведения специфических звуков перед микрофоном. Актер записывал серии стонов, кряхтения и вздохов, отражающих градацию от физической боли до неожиданного расслабления.

Это были звуки боли и дискомфорта, но звучало все так, будто персонаж испытывает сильнейшее удовольствие. Приходилось стонать, кряхтеть и выдавать целые серии подобных звуков на протяжении добрых 45 минут.- Коди Кристиан, актер озвучки Клауда Страйфа

Ситуацию подогревала реакция звукорежиссера проекта по имени Кирк, руководившего процессом в студии. Постановщик прямо заметил, что со стороны издаваемые звуки больше всего напоминают процесс из фильмов для взрослых или мучительное посещение туалета. Присутствовавший на фестивале Джордж Ньюберн, озвучивавший Сефирота в классических проектах серии, также с юмором поддержал эти неловкие аналогии.

Сам Коди Кристиан назвал этот опыт одновременно стыдным и забавным. Артист признался, что после возвращения домой даже не мог честно ответить близким на вопрос о том, как прошел его рабочий день. Любая попытка пересказать суть актерской задачи для высокобюджетного блокбастера от Square Enix звучала нелепо.