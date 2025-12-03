Исполнительница роли Айрис попросила перестать тегать ее под эротическими артами и фанфиками с ее персонажем

Бриана Уайт, исполнительница роли Айрис в английской локализации Final Fantasy 7, призвала фанатов уважать личные границы актеров. Поводом стал пост актрисы и певицы Рей Ами (известной по роли Зои в K-Pop Demon Hunters), которая с юмором и недоумением открыла для себя существование эротических фанфиков и фан-артов с ее персонажем. Хотя Ами восприняла это как "безумный подарок" от интернета, Бриана Уайт обратила внимание на обратную сторону медали.
Все дело в том, что в соцсети X можно тегать людей - отмечать их в публикации, чтобы привлечь внимание. Человеку придет уведомление, что его позвали посмотреть какой-то пост. И многие фанаты персонажей пользуются этим, чтобы привлечь внимание актеров озвучки к какому-нибудь порно-арту или фанфику. Бриана пожаловалась:
Давайте нормализуем практику не тегать актеров озвучки под похабщиной с их персонажами… Некоторые из вас позабыли значение слова "неуместно"...
Актриса объяснила, что многие актеры хотят общаться с фанатами в соцсетях, но подобные неожиданные упоминания в контексте откровенного контента могут испортить это взаимодействие для всех. Пост актрисы вызвал оживленное обсуждение в фэндоме, вновь подняв важные темы цифрового этикета, уважения к личным границам создателей и разницы между публичным и приватным в эпоху социальных сетей.
ну она всё правильно пишет
Правильно
всем имбицилам да, им что в лоб что по лбу. люди с зачатком разума и совести вполне себе задумаются и прислушаются к её просьбе.
"...исполнительница роли Айрис в английской локализации Final Fantasy 7, призвала фанатов уважать личные границы актеров." а твои личные границы, девочка, никто и не трогает. народу нравишься не ты, а персонаж, которого тебя наняли сыграть за деньги. и это не твой персонаж, если что. и уж тем более не ты. быстрее заменяйте этих зажравшихся клоунов нейронкой.
она о том, что не надо упоминать её с "порно" персонажем которого озвучивала, а не о том что нельзя делать порно с этим персонажем