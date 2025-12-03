Исполнительница роли Айрис попросила перестать тегать ее под эротическими артами и фанфиками с ее персонажем

Бриана Уайт, исполнительница роли Айрис в английской локализации Final Fantasy 7, призвала фанатов уважать личные границы актеров. Поводом стал пост актрисы и певицы Рей Ами (известной по роли Зои в K-Pop Demon Hunters), которая с юмором и недоумением открыла для себя существование эротических фанфиков и фан-артов с ее персонажем. Хотя Ами восприняла это как "безумный подарок" от интернета, Бриана Уайт обратила внимание на обратную сторону медали.

Все дело в том, что в соцсети X можно тегать людей - отмечать их в публикации, чтобы привлечь внимание. Человеку придет уведомление, что его позвали посмотреть какой-то пост. И многие фанаты персонажей пользуются этим, чтобы привлечь внимание актеров озвучки к какому-нибудь порно-арту или фанфику. Бриана пожаловалась:

Давайте нормализуем практику не тегать актеров озвучки под похабщиной с их персонажами… Некоторые из вас позабыли значение слова "неуместно"...

Актриса объяснила, что многие актеры хотят общаться с фанатами в соцсетях, но подобные неожиданные упоминания в контексте откровенного контента могут испортить это взаимодействие для всех. Пост актрисы вызвал оживленное обсуждение в фэндоме, вновь подняв важные темы цифрового этикета, уважения к личным границам создателей и разницы между публичным и приватным в эпоху социальных сетей.