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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 130 оценок

Из Final Fantasy VII Rebirth удалили сцену, в которой Клауд находит трусики Тифы в ее доме

2BLaraSex
Новости

В оригинальной Final Fantasy VII есть сцена воспоминаний, когда главный герой Клауд возвращается в Нибельхейм и может исследовать свой дом и дом Тифы. Осматривая шкаф в доме Тифы, Клауд находит её «ортопедическое нижнее белье», которое кладет себе в карман, за что Тифа его ругает.

В недавно вышедшей демо-версии ремейка Final Fantasy VII Rebirth есть эта сцена, однако когда Клауд исследует шкаф Тифы, на этот раз он ничего оттуда не забирает, хотя Тифа все равно ругает его за то, что он полез смотреть ее личные вещи.

Хотя изменение данной сцены ни на что не влияет, многие фанаты оказались разочарованы тем, что из ремейка вырезали оригинальный материал. Возможно, за это ответственен печально известный «отдел этики» Square Enix, благодаря которому в ремейке Final Fantasy VII были изменены многие вещи .

1
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
LordAscarot

А не нашел потому, что первым их нашел Баррет, да?

3
hpi

ортопедическое нижнее белье - это что за зверь такой?

2
Случайный Игрок

Для поддержки её зада

0
Alex40001

булки формирует наверно и не только

0
dwemer101

чтобы губки были красивые :D

-4
saa0891

Главное что бы Тифу можно было найти без трусиков.

У скворечников вообще какая то серьезная проблема с трусиками Тифы,ну да ландо всё это модами без проблем поправится.

2
UndeniableDzvinka

Тот ещё фетишист

0
Alex40001

а ленту от минигана он там не находил?

-1