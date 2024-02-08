Из Final Fantasy VII Rebirth удалили сцену, в которой Клауд находит трусики Тифы в ее доме

В оригинальной Final Fantasy VII есть сцена воспоминаний, когда главный герой Клауд возвращается в Нибельхейм и может исследовать свой дом и дом Тифы. Осматривая шкаф в доме Тифы, Клауд находит её «ортопедическое нижнее белье», которое кладет себе в карман, за что Тифа его ругает.

В недавно вышедшей демо-версии ремейка Final Fantasy VII Rebirth есть эта сцена, однако когда Клауд исследует шкаф Тифы, на этот раз он ничего оттуда не забирает, хотя Тифа все равно ругает его за то, что он полез смотреть ее личные вещи.

Хотя изменение данной сцены ни на что не влияет, многие фанаты оказались разочарованы тем, что из ремейка вырезали оригинальный материал. Возможно, за это ответственен печально известный «отдел этики» Square Enix, благодаря которому в ремейке Final Fantasy VII были изменены многие вещи .