Известный инсайдер уверен, что Final Fantasy 7 и Rebirth вскоре выйдут на Xbox Series X|S

Уже давно ходят слухи о выходе Final Fantasy 7 и Final Fantasy 16 на консолях Xbox, но до сих пор нет никаких объявлений. Известный инсайдер Nate the Hate высказался по этому поводу, и нет сомнений, что их релиз лишь вопрос времени.

Во время вчерашнего Nintendo Direct было объявлено, что первая часть истории Клауда выйдет на Nintendo Switch 2, но известный информатор Nate the Hate утверждает, что вскоре мы получим подтверждение и о выходе издания для Xbox.

Пользователь: Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Remake все еще выйдут на Xbox? Странно, что Switch 2 получает ремейк, а о версии для Xbox до сих пор ничего не сказано



Nate: Она все еще направляется на Xbox.



Пользователь: Будет ли трилогия Final Fantasy VII доступна на Xbox после недавних сообщений?!?



Nate: Ремейк выйдет в этом году. Rebirth в следующем году. Просто жду, когда Microsoft/Square Enix объявят об этом.

Nate the Hate — один из самых надежных инсайдеров в индустрии. Он назвал дату первой презентации Nintendo Switch 2, спрогнозировал PlayStation State of Play в феврале, а перед вчерашним Nintendo Direct рассказал о расширении Nintendo Switch Online на консоль GameCube, что подтвердила японская корпорация. Не исключено, что анонс Final Fantasy VII Remake для консолей Microsoft появится во время Xbox Showcase 2025, которая, вероятно, состоится в июне.