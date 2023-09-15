Карта мира Final Fantasy 7 Rebirth "огромна и обширна"; побочный контент в два раза превышает основной сюжет ©

Будь то новые члены партии или мини-игры, в Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix есть много интересного. Ее мир довольно велик: Клауд и его друзья ищут Сефирота. В новом интервью PlayStation Blog режиссер Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi) сказал, что команда сделала упор на "игровой дизайн, ориентированный на исследование", и хотела "создать ощущение путешествия, когда путешествуешь по миру в поисках улик, указывающих на действия Сефирота".

Как и в предыдущей игре, поклонники могут ожидать увидеть несколько знакомых мест, переосмысленных по-новому. Говоря о том, что нам приходится оправдывать ожидания фанатов, Хамагучи отметил:

Поскольку Final Fantasy 7 Rebirth перенесет игроков в различные места по всему миру, нам необходимо было воссоздать огромную карту мира Final Fantasy 7, которая включала бы в себя также такие места, как города и подземелья. Для этого мы глубоко прочувствовали особенности каждого региона и визуально отразили их, создав разнообразные по виду и содержанию территории. Кроме того, мы создали уникальных для каждого региона чокобо, которые обладают своими способностями (например, горные чокобо могут взбираться на отвесные скалы, небесные чокобо - летать и т.д.), поэтому игрокам придется использовать своих чокобо, чтобы полностью исследовать каждую местность. Я надеюсь, что игроки получат массу удовольствия от этого аспекта исследования!

Продюсер Ёсинори Китасе сказал, что команда стремилась к "правильному балансу между старыми и новыми сценами", но при этом хотела "принять больше новых вызовов, чем мы делали в Final Fantasy 7 Remake с некоторыми новыми сценами. Я уверен, что эти новые сцены доставят огромное удовольствие как фанатам, так и новичкам".

Что касается карты мира, то, по словам Хамагучи, она "огромна и обширна", настолько, что некоторые локации не появляются в основном сюжете. "По объему побочный контент в Final Fantasy 7 Rebirth почти в два раза превышает контент основного квеста".

Игроки, желающие насладиться сеттингом Final Fantasy 7 на еще более глубоком уровне, смогут исследовать все уголки мира, открывая для себя множество разнообразных и захватывающих событий, таких как новые истории, сражения и мини-игры.

Самое приятное, что в предыдущие регионы можно возвращаться, даже если основной квест пройден, так что есть возможность вернуться и наверстать пропущенный контент.

Это было само собой разумеющимся, но Хамагучи подтвердил, что уровни и способности игроков не будут переноситься между играми.

Мы объявили, что проект ремейка Final Fantasy 7 будет представлять собой трилогию и что каждая часть будет самостоятельной игрой. В связи с этим балансировка каждой игры осуществляется независимо, а уровни и способности игроков не будут переноситься из одной игры в другую". Тем не менее, фанаты, игравшие в предыдущие игры, получат "специальные бонусы".

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года для PS5.