Карточная игра Queen's Blood из Final Fantasy VII Rebirth вернется в третьей части ремейка

Несколько актеров озвучки и сотрудников Final Fantasy VII Rebirth недавно присутствовали на специальной панели во время выставки Otakon 2024, которая проходила со 2 по 4 августа.

В ходе одной из особенно значимых бесед прозвучало заявление Наоки Хамагути о том, что в следующей части серии Final Fantasy VII Remake будет возвращена карточная игра Queen's Blood.

Более подробная информация об этом возвращении не была предоставлена, но приятно осознавать, что эта любимая фанатами карточная игра получит еще больше жизни в следующей и, предположительно, последней части. В ней также будут присутствовать неопределенные улучшения и дополнения, поскольку она описывается как "обновленная, еще более совершенная версия Queen's Blood".

...Мы готовим нашу обновленную, еще более совершенную версию Queen's Blood для следующей серии, так что следите за новостями! Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем рассказать вам больше.

Действие Final Fantasy VII Rebirth разворачивается после событий в Мидгаре, которые происходят на протяжении всей Final Fantasy VII Remake, и партия исследует большую часть Гайи.

Final Fantasy VII Rebirth доступна исключительно на PlayStation 5.