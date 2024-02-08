Каждый герой в Final Fantasy 7 Rebirth сможет по-своему взаимодействовать с окружающим миром

Чтобы предоставить больше информации о Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix специально провела State of Play и успешно справилась со своей задачей. По словам создателей RPG, исследование за пределами Мидгара будет стратегическим и увлекательным благодаря команде искателей приключений и их навыкам.

Как объяснили во время презентации, некоторые зоны будут доступны только после объединения группы, поэтому игрокам придется возвращаться к ним на протяжении всего игрового процесса. Это станет возможным благодаря различным навыкам команды, которые смогут прыгать, взрывать или целиться в определенных местах.

Как и в мультфильме "Последняя фантазия VII: Дети пришествия (Final Fantasy VII: Advent Children)", у Тифы будет крюк, с помощью которого она сможет совершать прыжки на возвышенные места. Баррет сможет сбивать лестницы и прокладывать путь с помощью своего пулемета, а Red XIII будет карабкаться по стенам и притягивать предметы с помощью своей силы.

Как и в DLC Intermission, Юффи сможет свисать с канатов и раскачиваться над пропастями. Тем временем Айрис будет использовать свои способности Цетры, чтобы манипулировать Жизненным потоком. Это придаст исследованию в Final Fantasy VII Rebirth больше стратегического значения, как можно увидеть в видеоролике в сети Х.