Ключевой разработчик Final Fantasy 7 Rebirth рассказал об открытом мире ©

Японским журналистам удалось разузнать больше деталей ожидаемого ролевого экшена Final Fantasy 7 Rebirth непосредственно от игрового директора Наоки Хамагути. Он в деталях объяснил, как будет работать открытый мир. По его словам, это не просто большой кусок игровой карты с различными активностями. Каждая локация, регион и даже подземелья в Final Fantasy 7 Rebirth будут взаимосвязаны друг с другом, создавая атмосферу масштабного фэнтези мира.

Хамагути пояснил, что открытый мир в Final Fantasy 7 Rebirth структурно можно поделить на несколько областей, каждая из которых будет отличаться уникальными элементами и событиями. Игроки увидят более цельную картину масштабного мира. В разных регионах можно будет увидеть города, локации и подземелья, которые органично связаны друг с другом. Через прилегающие территории игроки смогут перемещаться по всему миру Final Fantasy 7 Rebirth и непосредственно ощутить его масштаб.

Ранее директор игры также отметил, что площадь обычных пастбищ для мирных животных примерно 2 на 2 км. Это позволяет оценить масштаб других объектов в игре и общий размер открытого мира, где все территории будут связаны между собой. Хамагути также добавил, что в Final Fantasy 7 Rebirth игроков ждет очень гибкий и свободный мир.

Напомним, ранее прошла презентация Final Fantasy 7 Rebirth на TGS 2023, где показали свежие скриншоты и геймплей.

Выход Final Fantasy 7 Rebirth должен состояться 29 февраля 2024 года на PlayStation 5.