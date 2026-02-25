Команда моддеров призвала Square Enix нанять их для исправления проблемной PC-версии Final Fantasy VII

Вчера Square Enix без лишнего шума выпустила обновлённую PC-версию Final Fantasy VII, полностью заменив издание 2013 года в Steam и GOG. Владельцы предыдущей версии получили бесплатное обновление, однако для новых покупателей теперь доступна исключительно редакция 2026 года.

Среди нововведений — ускорение игрового процесса в три раза, возможность отключить случайные встречи с противниками, режим усиления в бою с восстановлением HP и MP, а также автосохранения. Однако техническое состояние релиза вызвало волну критики: пользователи жалуются на проблемы с производительностью и баги, а рейтинг в Steam стремительно опустился до «очень отрицательного». Один из заметных сбоев — автоматическое ускорение сражений — уже исправлен патчем, но осадок у игроков остался.

На фоне скандала команда Tsunamods, известная созданием полной озвучки и масштабного аудио-мода для игры, публично обратилась к издателю с предложением о сотрудничестве. Моддеры заявили, что располагают программистами, художниками, музыкантами и специалистами по апскейлу, и подчеркнули, что готовы помочь привести переиздание в порядок. «Наймите нас. Мы не шутим», — заявили они в соцсетях.

Пока маловероятно, что компания откликнется на предложение, однако ситуация вновь подняла вопрос о качестве переизданий классических проектов и роли моддерского сообщества в их поддержке.