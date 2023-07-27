Компания Square Enix официально объяснила сюжетную дыру в Final Fantasy 7 Remake ©

Компания Square Enix официально объяснила сюжетную дыру в Final Fantasy 7 Remake, которая может иметь отношение к грядущему Rebirth.

Объяснение содержится в твите японского аккаунта Final Fantasy 7 Remake.

Когда Айрис и Клауд впервые встречаются в Final Fantasy 7 Remake, она замечает, что он бывший СОЛДАТ., и называет его наемником - догадка основана на том, что он использует легендарный Бастер меч. В японском варианте она называет его "мастер на все руки".

В любом случае, у Айрис нет очевидного способа узнать об этом, поскольку они с Клаудом раньше не встречались. Возможно, самая сильная теория до сих пор заключалась в том, что Айрис знала Зака (известного по Crisis Core), который также был в СОЛДАТом, и узнала его наряд.

Однако в новом твите объясняется, что Айрис обладает смутными воспоминаниями о будущих событиях и поэтому знает о Клауде и других персонажах еще до встречи с ними.

То, что она назвала Клауда наемником (или "мастером на все руки"), произошло непреднамеренно, поскольку она каким-то образом "вспомнила" это о нем. То же самое можно сказать и о более поздней сцене, где Айрис знает, что Тифа собирается попросить ее спасти Марлин, еще до того, как она это скажет.

Кроме того, всякий раз, когда один из Призраков прикасается к Айрис, он забирает у нее эти воспоминания. Призраки, как вы помните из игры, являются вершителями судеб, пытающимися удержать персонажей на правильном пути, но Айрис, обладающая этими воспоминаниями о будущем, похоже, способна изменить судьбу.

Что же это может означать для Rebirth?

Как мы знаем, Square Enix не просто пересказывает сюжет оригинальной игры, а, похоже, делает комментарий к природе судьбы и сиквелов, искажая знакомые сюжетные моменты. Таким образом, сюжет Rebirth, скорее всего, будет в общих чертах повторять оригинал, но с некоторыми новыми поворотами.

О чем еще может невольно узнать Айрис? Станет ли Зак играть более значительную роль? И, возможно, самое главное - предскажет ли она свою собственную смерть?