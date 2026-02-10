Композитор Octopath Traveler сравнил работу с музыкой Final Fantasy с расшифровкой священных текстов

Известный JRPG-композитор Ясунори Нисики, прославившийся саундтреками к Octopath Traveler, поделился своим отношением к работе над музыкой Final Fantasy VII Remake и Rebirth. По его словам, прикосновение к наследию серии вызывает почти религиозное благоговение.

В интервью RPG Site Нисики рассказал, что создание аранжировок культовых тем вроде One-Winged Angel и Hollow Skies ощущается как работа с чем-то священным.

«Музыка Final Fantasy для меня — легенда. Когда я с ней работаю, это похоже на расшифровку древних текстов. В ней всегда есть чему поучиться, и каждый раз я отношусь к этой работе с особым трепетом», — отметил композитор.

Нисики также рассказал о своём творческом процессе и признался, что многое зависит даже от напитков. Чёрный кофе он предпочитает, когда погружён в рутинную работу, а сладкий латте — перед созданием особенно сложных и эмоциональных боевых тем.

По его словам, уважение к наследию Final Fantasy не мешает вдохновению, а наоборот — задаёт высокую планку, к которой хочется стремиться при каждой новой аранжировке.