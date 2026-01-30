Материя в Final Fantasy 7 почти получила другое название - Сакагути изменил его ради японских игроков

Продюсер серии Final Fantasy Йошинори Китасэ рассказал о происхождении системы Материя в Final Fantasy 7. По его словам, изначально разработчики планировали назвать её «Сферическая система» (Sphere System), так как Материя имеет форму сферы.

Однако создатель серии Хиронобу Сакагути решил, что слово «сфера» будет трудно воспринимать японским игрокам, и предложил изменить название на Материя. В японском языке слово マテリア (Materia) звучит просто и стильно, а вот スフィア (Sphere) произносить труднее из-за сочетания «фи» в середине.

Китасэ отметил, что почти 30 лет спустя это решение оказалось верным: Материя стала знаковой частью Final Fantasy и легко произносится как на японском, так и на английском, а сама система осталась одной из самых узнаваемых в серии.

Позже, в Final Fantasy 10, игроки получили «Сферную сетку» (Sphere Grid), которая позволяла выбирать навыки для персонажей — отчасти реализуя идею первоначальной «сферической системы».