Microsoft подтверждает, что реклама ремейка Final Fantasy 7 для Xbox была ошибкой ©

Как вы, возможно, знаете, вчера в сети распространилось изображение Xbox Brazil со списком игр, посвященных Дню отца. Среди них была также Final Fantasy 7 Remake, недоступная для Xbox, поскольку она была выпущена только для ПК и PlayStation. Затем игроки начали предполагать, что игра уже в пути и что социальное подразделение Microsoft по консолям дразнило анонс. Однако теперь мы обнаруживаем, что это не так.

Xbox подтвердила, что присутствие Final Fantasy 7 Remake на изображении Xbox Brazil — просто ошибка. Пост на самом деле был быстро удален, что собственно только подтолкнуло игроков еще больше поверить в саму идею утечки Xbox. Теперь мы знаем, что это не так.

«Изображение было размещено по ошибке и удалено, так как оно содержало название, недоступное на Xbox», — сообщил Eurogamer.net представитель Microsoft.

Конечно, не исключено, что Final Fantasy 7 Remake когда-нибудь появится на Xbox. Судя по информации из трейлеров Sony, эксклюзивность была заключена на один год. Даже если она была продлена после выпуска DLC и версии для PS5, вполне вероятно, что Square Enix теперь может свободно публиковать игру на Xbox.

Square Enix не проявляла особой активности на Xbox в последние годы, но недавно подтвердила свою приверженность консоли Microsoft и анонсировала версию Final Fantasy 14 для Xbox.