На получение платины в Final Fantasy 7 Rebirth уйдёт 150-200 часов

Получение платины в Final Fantasy 7 Rebirth не будет легкой прогулкой по парку: на то, чтобы получить престижный трофей, потребуется 150-200 часов, согласно тому, что сообщается в руководстве, опубликованном PowerPyx.

Мы уже понимали, что за Платину в Final Fantasy 7 Rebirth придется чертовски попотеть, но судя по всему сделанные тогда оценки оказались даже оптимистичными.

Итак: чтобы получить заветный платиновый трофей, нам придется:

Завершить кампанию на 100% (более 100 часов).

Найти все сокровища Джонни (от 20 до 30 часов).

Завершить все VR-миссии на жестоком/легендарном уровне сложности (от 10 до 20 часов).

Пройти кампанию еще раз, но на сложном уровне (около 20 часов).

Огромный размер загружаемого файла Final Fantasy 7 Rebirth предполагал явно богатый опыт второй части ремейка Square Enix, и все выглядит именно так. Качество игры вместе с глубиной ее содержания позволило ей стать часть серии с самым высоким средним рейтингом на Metacritic.