На Summer Game Fest 2023 показали долгожданный трейлер второй части ремейка Final Fantasy 7 ©

После нескольких лет мучительных ожиданий, Square Enix наконец-то презентовала вторую часть обновленного издания Final Fantasy 7. В рамках Summer Game Fest 2023 был опубликован первый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth, где разработчики обещают подарить игрокам захватывающее продолжение оригинальной истории и целый мир новых приключений.

В дебютном ролике Final Fantasy 7 Rebirth показали обновленные кат-сцены уже знакомой истории из оригинальной игры, а также показали улучшенную боевую систему. Игра сохранит привычных пошаговый подход к битвам, однако сделает их более динамичными и интересными.

В этом отдельном приключении Клауд Страйф и его друзья сбегают из антиутопического города Мидгар и отправляются в новое путешествие по огромному миру Гайи, чтобы преследовать мстительного мечника Сефирота.

Амбициозная Final Fantasy 7 Rebirth обещает выйти в релиз в начале 2024 года для PS5, а также, вероятно, доберется до ПК.