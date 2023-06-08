На Summer Game Fest 2023 показали долгожданный трейлер второй части ремейка Final Fantasy 7

После нескольких лет мучительных ожиданий, Square Enix наконец-то презентовала вторую часть обновленного издания Final Fantasy 7. В рамках Summer Game Fest 2023 был опубликован первый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth, где разработчики обещают подарить игрокам захватывающее продолжение оригинальной истории и целый мир новых приключений.
В дебютном ролике Final Fantasy 7 Rebirth показали обновленные кат-сцены уже знакомой истории из оригинальной игры, а также показали улучшенную боевую систему. Игра сохранит привычных пошаговый подход к битвам, однако сделает их более динамичными и интересными.
В этом отдельном приключении Клауд Страйф и его друзья сбегают из антиутопического города Мидгар и отправляются в новое путешествие по огромному миру Гайи, чтобы преследовать мстительного мечника Сефирота.
Амбициозная Final Fantasy 7 Rebirth обещает выйти в релиз в начале 2024 года для PS5, а также, вероятно, доберется до ПК.
Грудь тифы увеличили или мне кажется? На тележке видно.
Графон чет вообще не улучшили, в первой части ремейка прям убого выглядел, могли бы и дотянуть до 16 части
Посмотри на мои скриншоты в большом разрешении и высокими настройками графики, ты просто запускал игру на г"внокомьютере. На лицах персонажей даже морщинки видны.
https://steamcommunity.com/id/Set_Your_Heart_Ablaze/screenshots/?appid=1462040&sort=newestfirst&browsefilter=myfiles&view=imagewall
ляяя, минусанул ответ... какой же мелочный, какое оно обидчивое ЛОЛ
Оригинальный ремейк семерки, вышедший на пс 4 выглядел ужасно, текстуры были отвратные, как и освещение, это всё в remake intergrade исправили, версия по сути ремастер оригинала.
Чую пополнение артов с Тифой с...сами знаете каким правилом ;)
На двух дисках, значит можно еще 10$ накинуть к прайсу.
Ролик то в принципе неплохой, если учесть, что в своем большинстве демонстрировали до него. Открытый мир показали, кто-то, не игравший пока, удивится присутствию Айрис. Кстати, начало 2024 года -- понятие растяжимое, вплоть до мая месяца. На пк, соответственно, к НГ.
Меня вот намедни больше информация про возможный ремейк девятки заинтересовала, имхо лучшая часть серии. А после увиденного фанатского ролика прям захотелось переиграть.
Девятку,увы,ремейкать будут не так сильно как 7. Хотя возможно оно и к лучшему.
Выглядит лучше 16 части, причем в разы
Так и есть, новый трейлер 16 части это тихий ужас, ковыряешь рядовых монстров, по ощущению вилкой, притом несколько минут каждого и все время на экране какие-то эффекты, в основном долбанные искры, которые через несколько часов игры задолбают даже самых стойких.
единственный трейлер, что посмотрел от начала до конца. На других анонсах сильно клонило в сон.