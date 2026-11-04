Наоки Хамагути объяснил, почему сиквелы Final Fantasy 7 делать легче, чем первую часть

Режиссёр трилогии ремейков Final Fantasy VII Наоки Хамагути признался, что первая часть (Remake) оказалась самой сложной в производстве. Несмотря на колоссальные масштабы грядущего финала, именно заложение фундамента серии стало для команды главным вызовом.

В интервью французскому стримеру и контент-мейкеру mistermv на YouTube Хамагути рассказал, что проект запускали практически с нуля. Изначально костяк команды составлял всего около 30 человек. Разработчикам пришлось выстраивать пайплайны, структуру производства и собирать штат буквально по крупицам.

Помимо кадровых перестановок, перед авторами стояла сложнейшая задача — нащупать идентичность будущей трилогии. Именно в первой части создавались визуальный стиль, боевая система и общая планка качества. Эти наработки стали отправной точкой и техническим базисом для сиквелов.

Готовый фундамент позволил авторам сосредоточиться на масштабировании и полировке идей в Rebirth и заключительной третьей главе. Тем не менее главной ментальной трудностью на старте Хамагути назвал поиск баланса, который удовлетворил бы завышенные ожидания фанатов. Команде требовалось не просто задать высокую планку с первого дня, но и сразу заложить в формулу игры потенциал для роста в последующих частях.

Релиз амбициозного финала трилогии от Square Enix запланирован на следующий год.