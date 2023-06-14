Final Fantasy 7 30.05.1998
8.5 802 оценки

Нет, Final Fantasy 7 Rebirth точно не выйдет на PS4

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Gruz_
Новости

Возможно, для внимательных читателей это не станет большим сюрпризом, но долгожданный PS5-эксклюзив Final Fantasy VII Rebirth не появится на PS4, подтвердили в издательстве Square Enix. .

В электронном письме, направленном GamesRadar+, Square Enix разъяснила ситуацию, указав, что веб-сайт игры был обновлен, дабы соответствовать "правильной информации о релизе". В настоящее время, посетив сайт, можно увидеть, что единственной платформой, указанной в перечне, действительно является PlayStation 5, что окончательно снимает все вопросы.

На прошлой неделе возникла некоторая путаница, когда пользователи социальных сетей заметили логотип PS4 на официальном сайте Final Fantasy 7 Rebirth, которая, как ранее заявляла Square Enix, будет эксклюзивом для нового поколения. Но даже тогда многие были уверены, что логотип был добавлен на веб-страницу по ошибке, что теперь подтверждается самой Square Enix.

Final Fantasy 7 Rebirth планируется к выходу в начале 2024 года и будет поставляться на двух дисках.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Сдал Пост Малоне

Пхаха, гениально - распилить одну игру 25летней давности на три и продать на разных поколениях соснолей, а для доп. инкома портировать на ПК. Ну, тут прям

4
Deveron

Заради графония? Хотя хз, вроде тоже что в 7 ремейке.

2