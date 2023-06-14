Нет, Final Fantasy 7 Rebirth точно не выйдет на PS4 ©

Возможно, для внимательных читателей это не станет большим сюрпризом, но долгожданный PS5-эксклюзив Final Fantasy VII Rebirth не появится на PS4, подтвердили в издательстве Square Enix. .

В электронном письме, направленном GamesRadar+, Square Enix разъяснила ситуацию, указав, что веб-сайт игры был обновлен, дабы соответствовать "правильной информации о релизе". В настоящее время, посетив сайт, можно увидеть, что единственной платформой, указанной в перечне, действительно является PlayStation 5, что окончательно снимает все вопросы.

На прошлой неделе возникла некоторая путаница, когда пользователи социальных сетей заметили логотип PS4 на официальном сайте Final Fantasy 7 Rebirth, которая, как ранее заявляла Square Enix, будет эксклюзивом для нового поколения. Но даже тогда многие были уверены, что логотип был добавлен на веб-страницу по ошибке, что теперь подтверждается самой Square Enix.

Final Fantasy 7 Rebirth планируется к выходу в начале 2024 года и будет поставляться на двух дисках.