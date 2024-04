Нобуо Уэмацу напишет заглавную тему для финальной части ремейка Final Fantasy 7

Нобуо Уэмацу, легендарный композитор франшизы Final Fantasy, примет участие в работе над финальной частью ремейка Final Fantasy 7. По его словам, для него будет "большой честью" трудиться вместе с креативным директором Тецуей Номурой и Square Enix, чтобы завершить путешествие Клауда Страйфа.

В ходе одного из эфиров на музыкальном канале Square Enix Уэмацу удалось поговорить с Номурой и сценаристом Кадзусигэ Нодзимой, обсуждая создание трека к Rebirth "No Promises to Keep". В какой-то момент режиссер предложил композитору вернуться во франшизу и завершить трилогию Final Fantasy 7 Remake, заключив "джентльменское соглашение". В ответ композитор заявил, что "это было бы для меня большой честью".

И хотя Уэмацу не так давно высказался о том, что его карьера подходит к концу, но на камеру он согласился закончить работу над созданием главной темы для третьей игры трилогии, пока еще не имеющей названия.

Номура: Поскольку вы работали над первой и второй играми Final Fantasy 7, логично, что вам придется вернуться для третьей. Не то, чтобы мы сделали это официально, но мне хотелось бы верить, что вы сможете принять участие в следующей игре? Вы ведь собираетесь это сделать, верно? Повторюсь, это не официальное заявление или предложение. Просто джентльменское соглашение, возможно? Вы ведь вернетесь к третьей игре?



Уэмацу: Сочту за честь.

Стоит напомнить, что композитор недавно признался, что больше не будет работать над созданием полных саундтреков к игре. Вполне возможно, что в финальной части Final Fantasy 7 Remake его имя будет присутствовать в титрах некоторых композиций.