Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 817 оценок

Новая версия оригинальной Final Fantasy VII стала доступна в Steam и GOG

monk70 monk70

Square Enix сегодня выпустила новую версию Final Fantasy VII в Steam и GOG. Эта версия включает режим 3-кратной скорости, возможность отключения случайных столкновений, автосохранение, улучшения в битвах и многое другое.

Оригинальная версия в Steam сегодня переименована в Final Fantasy VII - 2013 Edition. Если у вас была предыдущая версия на Steam, новая должна быть доступна в вашей библиотеке.

Особенности:

  • Режим 3-кратного ускорения – Проходите игру с ускорением до трёх раз. Эта функция доступна только в боях, во время путешествий и в некоторых событиях.
  • Возможность отключения случайных столкновений – Активируйте эту опцию, чтобы отключить случайные столкновения. Для продвижения по сюжету необходимо завершить сюжетное событие.
  • Режим улучшения боя – Активируйте этот режим, чтобы восстанавливать HP/MP во время боев и заполнять шкалу Limit до максимума.
  • Функция автосохранения
Комментарии:  9
saa0891
В общем кроме упрощения игры ни чего полезного нет, жаль я думал будет больше изменений.

Оригинальная версия в Steam сегодня переименована в Final Fantasy VII - 2013 Edition. Если у вас была предыдущая версия на Steam, новая должна быть доступна в вашей библиотеке.

Беседке надо поучится как выпускать версии игр.

4
Nick Neils

Зачем Беседке этому учиться, она бы эту версию продавала бы за 60$ отдельно.

1
Another377

Это самый обычный порт, который они выпускали на PS4, потом на Свич и Бокс. Теперь обновили на ПК. (предыдущая версия выходила до консольных в 2013г)

1
Ely Maze

Да действительно новая версия появилась в библиотеке бесплатно

2
Ely Maze

И так поиграв в нее я заметил пару изменений

(с учетом того что я в конце прошлого года купил ремастер 10ки мне легче оценивать так как каркас у них прям один)

Убрана привязка к сайту насколько я помню для получения достижений надо было регистрироваться на их сайте и привязывать учетку к 7ке

На esc теперь открывается аналогичное меню как в 10ке где можно настроить управление и экран прямо с игры и где есть легальные читы или что это типа открыть все

Ну и фишки которые включаются на F1 F2 F3

Так же теперь появилось удобное отображение клавиш

Как пример

Раньше: Нажми OK что бы запрыгнуть на лестницу
Сейчас: Нажми Space что бы запрыгнуть на лестницу

То есть теперь показывают именно клавиши ПК как по мне это удобно

Так что кто говорит что изменений нет неправ изменения есть и хоть онм незначительны но очень удобны

1
MagneticEnnio

а сохранения из версии 2013 года переносятся сюда?

1
Ely Maze MagneticEnnio

Нет при анонсе обновленной версии разработчики сразу сказали сохранения не переносятся

1
Беркут Слеер

Прямо сказка о потерянном времени, особо актуально на фоне глобального выпуска ТРПГ новинок.

1
Ely Maze

И да русификатор несовместим если что

1