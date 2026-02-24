Новая версия оригинальной Final Fantasy VII стала доступна в Steam и GOG

Square Enix сегодня выпустила новую версию Final Fantasy VII в Steam и GOG. Эта версия включает режим 3-кратной скорости, возможность отключения случайных столкновений, автосохранение, улучшения в битвах и многое другое.
Оригинальная версия в Steam сегодня переименована в Final Fantasy VII - 2013 Edition. Если у вас была предыдущая версия на Steam, новая должна быть доступна в вашей библиотеке.
Особенности:
- Режим 3-кратного ускорения – Проходите игру с ускорением до трёх раз. Эта функция доступна только в боях, во время путешествий и в некоторых событиях.
- Возможность отключения случайных столкновений – Активируйте эту опцию, чтобы отключить случайные столкновения. Для продвижения по сюжету необходимо завершить сюжетное событие.
- Режим улучшения боя – Активируйте этот режим, чтобы восстанавливать HP/MP во время боев и заполнять шкалу Limit до максимума.
- Функция автосохранения
В общем кроме упрощения игры ни чего полезного нет, жаль я думал будет больше изменений.
Беседке надо поучится как выпускать версии игр.
Зачем Беседке этому учиться, она бы эту версию продавала бы за 60$ отдельно.
Это самый обычный порт, который они выпускали на PS4, потом на Свич и Бокс. Теперь обновили на ПК. (предыдущая версия выходила до консольных в 2013г)
Да действительно новая версия появилась в библиотеке бесплатно
И так поиграв в нее я заметил пару изменений
(с учетом того что я в конце прошлого года купил ремастер 10ки мне легче оценивать так как каркас у них прям один)
Убрана привязка к сайту насколько я помню для получения достижений надо было регистрироваться на их сайте и привязывать учетку к 7ке
На esc теперь открывается аналогичное меню как в 10ке где можно настроить управление и экран прямо с игры и где есть легальные читы или что это типа открыть все
Ну и фишки которые включаются на F1 F2 F3
Так же теперь появилось удобное отображение клавиш
Как пример
Раньше: Нажми OK что бы запрыгнуть на лестницу
Сейчас: Нажми Space что бы запрыгнуть на лестницу
То есть теперь показывают именно клавиши ПК как по мне это удобно
Так что кто говорит что изменений нет неправ изменения есть и хоть онм незначительны но очень удобны
а сохранения из версии 2013 года переносятся сюда?
Нет при анонсе обновленной версии разработчики сразу сказали сохранения не переносятся
Прямо сказка о потерянном времени, особо актуально на фоне глобального выпуска ТРПГ новинок.
И да русификатор несовместим если что