Новая версия оригинальной Final Fantasy VII стала доступна в Steam и GOG

Square Enix сегодня выпустила новую версию Final Fantasy VII в Steam и GOG. Эта версия включает режим 3-кратной скорости, возможность отключения случайных столкновений, автосохранение, улучшения в битвах и многое другое.

Оригинальная версия в Steam сегодня переименована в Final Fantasy VII - 2013 Edition. Если у вас была предыдущая версия на Steam, новая должна быть доступна в вашей библиотеке.

Особенности: