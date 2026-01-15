Новые функции упрощённой системы прокачки в Final Fantasy 7 Remake Intergrade появятся на PS5 и ПК 22 января

Помните «Упрощённое прохождение» — набор функций «Суперлёгкого режима», которые Square Enix представила для предстоящих версий Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2? Наконец-то подтверждено, что игроки на PS5 и ПК получат то же самое через бесплатное обновление 22 января.
Для тех, кто пропустил, «Упрощённое прохождение» — это, по сути, набор «читов», включая постоянное максимальное количество HP, MP, урона и гилей. Даже уровни Материи можно сразу прокачать до максимума.
Причина добавления этой функции — позволить новым игрокам быстрее продвигаться по сюжету, особенно учитывая, что Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на Xbox и Switch 2 в этом году. Однако, если вы никогда не играли в трилогию Remake ни на одной платформе и хотите наверстать упущенное, «Упрощённое прохождение» — отличный вариант. Оно даже может значительно облегчить прохождение уровней в канализации.
К сожалению, это никак не поможет решить проблему с требуемым объёмом памяти более 90 ГБ для игры на Nintendo Switch 2. С другой стороны, вы можете попробовать бесплатную демоверсию (также доступную на Series X/S), чтобы оценить производительность и получить преимущество, поскольку прогресс сохраняется.
Лучше бы немного укоротили каждый ремейк, а то одну игру растянули на три длинных игры, наполнив их сценарными заполнителями и QTE. Раз уж захотели срубить в три раза больше бабла, то для привлечения игроков логично было сделать ремейки не такими уныло растянутыми.
для Скварэ Эникс это обязательная практика - в последующих переизданиях своих игр они уже 30 лет добавляют такие фичи по сравнению с ванилой, умно с точки зрения продаж
Не согласен, это отвратительно. Начал играть в десятую финалку, играл играл и случайно обнаружил легальные читы, поиграл с ними пол часа и выключил игру. Весь кайф обломали мне. Интерес к игре мгновенно пропал.
squresoft были и финалки были как бэ.... ауф
Продавайте клоунам жетоны прохождение игры. Нажал, финальные титры и пару ачивок, я не лох.
Где они тут новых игроков увидели? Если игроку НЕ интересен геймплей, значит он НЕ игрок. Он зритель в кинотеатре. Только вот не надо мне тут втирать, мол не хочешь - не пользуйся этими функциями... тут ведь проблема не в этом. Проблема в том, что деньги, потраченные на внедрение этих функций могли бы быть потрачены на реальное улучшение какой-нибудь фичи игровой, на которую не хватило денег. Но вместо нужной фичи, потратили бабло на внедрение в игру читов. Я осуждаю такую практику.
Отвратительный вариант.
В канализации было что-то сложное? Я этот ремейк ТРИ раза целиком проходил и в канализации руки ни разу не вспотели. Канализация - простейшая часть игры. Я удивлён, что кому-то требуется облегчённое прохождения именно в канализации. Это абсурд. Точка.