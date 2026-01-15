Новые функции упрощённой системы прокачки в Final Fantasy 7 Remake Intergrade появятся на PS5 и ПК 22 января

Помните «Упрощённое прохождение» — набор функций «Суперлёгкого режима», которые Square Enix представила для предстоящих версий Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2? Наконец-то подтверждено, что игроки на PS5 и ПК получат то же самое через бесплатное обновление 22 января.

Для тех, кто пропустил, «Упрощённое прохождение» — это, по сути, набор «читов», включая постоянное максимальное количество HP, MP, урона и гилей. Даже уровни Материи можно сразу прокачать до максимума.

Причина добавления этой функции — позволить новым игрокам быстрее продвигаться по сюжету, особенно учитывая, что Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на Xbox и Switch 2 в этом году. Однако, если вы никогда не играли в трилогию Remake ни на одной платформе и хотите наверстать упущенное, «Упрощённое прохождение» — отличный вариант. Оно даже может значительно облегчить прохождение уровней в канализации.

К сожалению, это никак не поможет решить проблему с требуемым объёмом памяти более 90 ГБ для игры на Nintendo Switch 2. С другой стороны, вы можете попробовать бесплатную демоверсию (также доступную на Series X/S), чтобы оценить производительность и получить преимущество, поскольку прогресс сохраняется.