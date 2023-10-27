Новые кадры Final Fantasy VII Rebirth демонстрируют мощное заклинание, усовершенствованные боевые механики и изменения

В сети появились новые кадры Final Fantasy VII Rebirth, демонстрирующие некоторые секреты, найденные в демоверсии, которую СМИ играли в прошлом месяце, и усовершенствованные боевые механики, а также анализирующие некоторые изменения, внесенные в боевые действия по сравнению с первой частью серии.

В новом видеоролике, опубликованном BlitzZ на Youtube, показано, как можно полностью уничтожить главного босса во флешбэке с помощью заклинания Cometeor, которое можно довольно легко разблокировать благодаря новому типу материи Level Boost, повышающему уровень любой материи, с которой она связана. В видеоролике также рассказывается о том, как материя Synergy может работать с двойной магией, представленной в игре, об изменениях в заклинаниях, о воздушных боях и многом другом.

Final Fantasy VII Rebirth, несомненно, является одной из самых ожидаемых игр, выходящих в следующем году. В ней будет реализован великолепный геймплей, присущий оригиналу, в более открытом виде. По словам режиссера Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi), в игре будет показана одна из самых известных сцен в JRPG, которая преподнесет большой сюрприз.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года на PlayStation 5.