Новый геймплей Final Fantasy VII Rebirth демонстрирует гонки на чокобо, кастомизацию, сражения и многое другое

Сегодня Square Enix и Bandai Namco провели мероприятие, посвященное Final Fantasy VII Rebirth, на выставке Taipei Game Show в Тайване.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире, и вы можете взглянуть на него, удобно устроившись на кресле, начав с демонстраций сражений и квеста, посвященного Red XIII. Подобные квесты будут включать в себя варианты диалогов, и ваш выбор повлияет на отношения с конкретным персонажем.

Мы также посмотрим на экран выбора сложности, разделенный на Action и Classic. В любой момент вы можете выбрать Easy, Normal или Advanced, причем последняя - это динамическая система, в которой монстры соответствуют уровню вашей партии, что не позволит вам изнурять себя попытками превзойти противника.

Напоследок разработчики продемонстрировали кастомизацию чокобо, которые можно приобрести в специальных магазинах, используя специальную валюту "золотые перья". Мы также получили представление о гонках на чокобо, которые покажут выбранную вами кастомизацию.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на PS5 29 февраля 2024 года.