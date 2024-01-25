Новый ролик Final Fantasy 7 Rebirth посвящён обзору сюжета Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Rebirth уже не за горами, и вскоре мы познакомимся с оследующей приключенческой ролевой игрой от третьего лица из трилогии Final Fantasy 7 Remake от Square Enix. Взгляните на последний трейлер, который дает зрителям и игрокам возможность вспомнить события ремейка Final Fantasy 7 2020 года, которые ведут Клауда, Тифу, Аэрис, Баррета и остальных членов команды «Лавина» прямо к Final Fantasy 7 Rebirth.

Действие ремейка разворачивается в Мидгаре, городе Мако. В игре рассказывается о жестокой борьбе между зловещей электроэнергетической компанией Шинра и повстанческой группировкой «Лавина», сражающихся за судьбу планеты.

Следующая часть, Final Fantasy 7 Rebirth, выйдет 29 февраля 2024 года на PS5. В этой отдельной истории Клауд и его друзья отправляются в путешествие по планете. Сбежав из антиутопического города Мидгар, Клауд и его друзья отправляются в путешествие по планете. Новые приключения ждут вас в ярком и огромном мире — мчитесь по травянистым равнинам на чокобо и исследуйте обширные территории.