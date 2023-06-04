Новый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth могут показать на Summer Game Fest ©

Final Fantasy 7 Rebirth может стать одной из звезд, которые появятся на сцене Summer Game Fest 2023 на следующей неделе. Так гласит одна из теорий, которая не кажется сильно надуманной.

Но давайте продолжим шаг за шагом. Как вы могли заметить, в последние дни Square Enix начала публиковать комментарии разработчиков в Twitter. Первый был от продюсера Китасе, который заверил игроков, что разработка Rebirth идет по плану, а второй был опубликован вчера (3 июня), в котором директор Хамагучи сообщил, что игровой мир будет обширным и с огромным количеством историй. Каждое сообщение сопровождается словами "Комментарий разработчиков № x", указывающими на номер сообщения.

По замыслу Genki, известного пользователя, который делится последними новостями из Японии в Twitter, каждый день будет появляться новое "пронумерованное" сообщение. Если это так, то седьмое сообщение (как Final Fantasy '7') должен появиться 8 июня 2023 года, то есть в тот же день, что и Summer Game Fest 2023, одно из самых важных событий лета видеоигр. Совпадение? Genki так не думает.

Учитывая, что Final Fantasy 7 Rebirth, если не произойдет никаких непредвиденных событий, поступит в магазины в начале 2024 года, время для показа нового трейлера и раскрытия невиданных ранее подробностей следующего приключения Клауда и его спутников, несомненно, пришло, и сцена шоу, проводимого Джеффом Кили, стала бы идеальной витриной.

С другой стороны, это все еще только теория, поэтому лучше принять ее с долей сомнения, чтобы не разочароваться, если она окажется неверной. В любом случае, мы узнаем правду в течение нескольких дней.