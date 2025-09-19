Новый трейлер Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Switch 2 и Xbox Series демонстрирует мир и фракции

Square Enix выпустила новый трейлер Final Fantasy 7 Remake Intergrade, демонстрирующий фракции, с которыми вы столкнётесь, исследуя Мидгар в роли бывшего СОЛДАТА Клауда Страйфа.

Во время своего путешествия вы встретитесь с защитниками окружающей среды из организации Avalanche и столкнётесь с коварной корпорацией Shinra, стремящейся опустошить планету Мако. Вместе вы дадите отпор, не забыв и о злобном Сефироте.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade выйдет на Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и Xbox PC с поддержкой Xbox Play Anywhere 22 января 2026 года. В комплект поставки войдут эпизод FF7R INTERmission с Юффи Кисараги.