Открытый мир Final Fantasy VII Rebirth был вдохновлен FF XV, The Witcher и Horizon

Одно из главных отличий Final Fantasy VII Rebirth от первой части ремейка заключается в в том, что в Rebirth компания Square Enix предполагает большой открытый мир для исследования.

Безусловно, это будет далеко не первая Final Fantasy с открытым миром во франшизе, но все же было бы интересно взглянуть, что из этого получится, особенно если это основано на других подобных проектах.

В одном из интервью режиссер проекта Наоки Хамагучи сообщил, что команда разработчиков приобрела богатый опыт работы именно благодаря открытому миру Final Fantasy XV, но при этом в игре будет чувствоваться "командный подход".

Мы всегда присматриваемся к выходящим играм, как своим, так и чужим. Опыт, полученный при работе с открытым миром Final Fantasy XV, был очень полезен для нас, но это еще не все, поскольку лично я являюсь большим поклонником The Witcher и Horizon (Zero Dawn/Forbidden West).



Так что мы черпали вдохновение в лучших концепциях, но всегда помнили о том, что необходимо привнести в игру что-то свое, чтобы она соответствовала вселенной Final Fantasy VII.

Интервью очень подробное и содержит и другую полезную информацию, например, о Заке, о том, что с этим персонажем будет много всего интересного. Что-то похожее произойдет и с персонажем Винсента Валентайна.

А тем, кто всегда любил менять облик своего персонажа с помощью различных нарядов, господин Хамагучи заверяет, что в Final Fantasy VII Rebirth такая возможность будет предоставлена, причем с различными вариантами кастомизации.

Релиз Final Fantasy VII Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года для PS5.