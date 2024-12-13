PC-версия Final Fantasy 7 Rebirth обзавелась страницей в Steam и новыми скриншотами - игра продается со скидкой 30%

Сегодня в ходе мероприятия The Game Awards компания Square Enix официально объявила о том, что релиз PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth состоится уже 23 января.
Теперь игра обзавелась страницей в Steam и новыми скриншотами PC-версии. Игра уже доступна пользователям для предзаказа со скидкой 30%. Сообщается, что PC-версия получит улучшенные текстуры, поддержку DLSS и ряд других улучшений.
Final Fantasy 7 Rebirth стала одной из самых высокооцененных игр в этом году: средняя оценка игры на Metacritic от критиков составила 92/100, а от пользователей - 8.9/10.
Еще год сабы ждать, так что можно не спешить с покупкой
Жду эту игру, только из за Тифы на пляже
да тут и на первую часть куча модов, не теряйся скачивай скорей))))
Попробовал разобраться в этой серии, c какой начать и тд,по итогу стало плохо :(
каждая новая часть это новая история, можно начинать с любой, 7 часть разбили сейчас на 3 игры, так же фф13 выходила в нескольких частях, а так, каждая номерная игра с разным сюжетом
С любой, там реально в каждой свой мир. Но начать советую с серии пиксельных ремастеров - поймёшь откуда что приходило в серию, да и сюжеты там вполне себе интересные, даже отличные (кроме первой, но её надо перетерпеть).
Можешь начать как раз с оригинальной седьмой части (это одна из лучших частей серии, и потом классно будет ремейк проходить и сравнивать насколько классно разрабы воссоздали локации и персонажей в ремейке, у меня прямо челюсть отвисала каждую секунду) потом можешь по порядку проходить 8я и 9я тоже отличные.
А я советую начать с 9й части, именно она стала самой любимой частью и увлекла посмотреть что в остальных частях. А первая финалка была 8я, вообще не понял её и дропнул.
c 16, чтоб раз и навсегда желание отбило )
Отлично, вот это я жду, первая часть ремейка получилась просто офигенной.
Когда вы уже наконец сделаете отдельные страницы для ремейков и разных частей, а то получается какая то помойка на форумах игр, чёрт ногу сломит.
Хоть что то интересное сказали на шоу.
эхх,когда ж там стиллар блядь уже выйдет на пекарню