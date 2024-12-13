PC-версия Final Fantasy 7 Rebirth обзавелась страницей в Steam и новыми скриншотами - игра продается со скидкой 30%

Сегодня в ходе мероприятия The Game Awards компания Square Enix официально объявила о том, что релиз PC-версии Final Fantasy 7 Rebirth состоится уже 23 января.

Теперь игра обзавелась страницей в Steam и новыми скриншотами PC-версии. Игра уже доступна пользователям для предзаказа со скидкой 30%. Сообщается, что PC-версия получит улучшенные текстуры, поддержку DLSS и ряд других улучшений.

Final Fantasy 7 Rebirth стала одной из самых высокооцененных игр в этом году: средняя оценка игры на Metacritic от критиков составила 92/100, а от пользователей - 8.9/10.