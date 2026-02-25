Переиздание оригинальной Final Fantasy 7 в Steam провалилось - рейтинг упал до "в основном отрицательных"

Обновлённая версия культовой Final Fantasy VII неожиданно столкнулась с волной критики в Steam. После повторного релиза классической игры от Square Enix пользовательский рейтинг опустился до отметки «В основном отрицательные» — положительными оказались лишь около 36% отзывов.
Новая версия, вышедшая 24 февраля, получила ряд улучшений качества жизни: трёхкратное ускорение игры, возможность отключать случайные встречи, специальный боевой режим с постоянным максимумом шкалы Limit и восстановлением HP/MP, а также автосохранения. Однако на практике нововведения вызвали больше раздражения, чем восторга.
Главная претензия игроков — некорректная скорость анимаций. Даже без активации 3x-режима бои выглядят ускоренными и «ломают» привычное ощущение темпа. Кроме того, пользователи жалуются на размытые текстуры, в том числе в важных кат-сценах.
Отдельную волну недовольства вызвало принудительное соотношение сторон 4:3. Хотя оригинальная игра выходила именно в таком формате, версия 2013 года в Steam позволяла растянуть изображение на весь экран. Теперь такой опции нет. Ситуацию усугубляет то, что новое издание полностью заменило версию 2013 года в магазине — приобрести её отдельно больше нельзя, а переключаться между версиями могут только те, кто уже владел старым релизом.
Square Enix оперативно выпустила небольшой патч, заявив об исправлении скорости отдельных сцен и боёв, однако проблему с разрешением компания пока не прокомментировала.
Я думал они новые текстуры персонажей накатят как в ремастере FF8 но хер там плавал.
Больше скажу кто то действительно думал что переиздание сделают в стиле Ever Crisis там где в стиле чиби и переход в бой в виде ремейка но так же пошагово
И то что должны были бесплатно дать
Эти ленивые бракоделы пусть бы и платно сделали, многие бы купили, но проще убогую "новую" версию же выпустить. Хорошо что у меня оригинал с модами остался
Треугольное 3Д, да уж, как в это играли.
Оно на ЭЛТ-телевизорах не выглядело столь ужасным за счёт чересстрочной развёртки и естественного смазывания текстур, которые визуально порождали дополнительные градиенты в скудной палитре и общую мягкость картинки. В результате такая графика становилась вполне себе похожа на мультик. Эмулировать это более-менее точно, похоже, так никто и не научился.
Ну да, тоже замечал, что на эмуляторах Sega и SNES похуже, но все равно, на мой взгляд, такое 2Д приятнее треугольного 3Д с той же PS1.
Ну это да, слегка обделались.
так ёлки-палки. в чём проблема? её давали нахаляву всем тем, у кого была версия 2013 года. или вопят такие офигенные фанаты, которые не могли с 2013 года купить себе игру?