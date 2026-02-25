Переиздание оригинальной Final Fantasy 7 в Steam провалилось - рейтинг упал до "в основном отрицательных"

Обновлённая версия культовой Final Fantasy VII неожиданно столкнулась с волной критики в Steam. После повторного релиза классической игры от Square Enix пользовательский рейтинг опустился до отметки «В основном отрицательные» — положительными оказались лишь около 36% отзывов.

Новая версия, вышедшая 24 февраля, получила ряд улучшений качества жизни: трёхкратное ускорение игры, возможность отключать случайные встречи, специальный боевой режим с постоянным максимумом шкалы Limit и восстановлением HP/MP, а также автосохранения. Однако на практике нововведения вызвали больше раздражения, чем восторга.

Главная претензия игроков — некорректная скорость анимаций. Даже без активации 3x-режима бои выглядят ускоренными и «ломают» привычное ощущение темпа. Кроме того, пользователи жалуются на размытые текстуры, в том числе в важных кат-сценах.

Отдельную волну недовольства вызвало принудительное соотношение сторон 4:3. Хотя оригинальная игра выходила именно в таком формате, версия 2013 года в Steam позволяла растянуть изображение на весь экран. Теперь такой опции нет. Ситуацию усугубляет то, что новое издание полностью заменило версию 2013 года в магазине — приобрести её отдельно больше нельзя, а переключаться между версиями могут только те, кто уже владел старым релизом.

Square Enix оперативно выпустила небольшой патч, заявив об исправлении скорости отдельных сцен и боёв, однако проблему с разрешением компания пока не прокомментировала.