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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 126 оценок

Первое сравнительное видео Final Fantasy 7 Rebirth демонстрирует визуальные различия в режимах графики

butcher69
Новости

Появилось первое сравнительное видео демоверсии Final Fantasy 7 Rebirth, демонстрирующее явные визуальные различия в режиме качества и режиме производительности игры.

Демоверсия грядущей Final Fantasy VII Rebirth уже вышла на PlayStation 5, и ютубер ElAnalistaDebits сравнил визуальные эффекты и производительность обоих режимов между собой.

В режиме качества Final Fantasy 7 Rebirth работает в динамическом разрешении 4K при 30FPS с временной реконструкцией. В режиме производительности игра работает на довольно стабильных 60FPS в разрешении 1440p (обычные 1620p-1188p). Сравнивая визуальные эффекты в обоих режимах, можно заметить, что качество изображения в режиме качества лучше, а в режиме производительность оно выглядит несколько размытым. Кроме того, в режиме качества улучшены текстуры, качество волос, расстояние прорисовки, окклюзия окружения, растительность и многое другое.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля на PS5.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
TRADS80

На ПК вааще пламя будет.

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Случайный Игрок

Лохотрон. Разница чисто в резкости.

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IbruhmanI

от теней угарнул, чисто на 2 метра максимум рисуются XD

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