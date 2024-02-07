Первое сравнительное видео Final Fantasy 7 Rebirth демонстрирует визуальные различия в режимах графики

Появилось первое сравнительное видео демоверсии Final Fantasy 7 Rebirth, демонстрирующее явные визуальные различия в режиме качества и режиме производительности игры.

Демоверсия грядущей Final Fantasy VII Rebirth уже вышла на PlayStation 5, и ютубер ElAnalistaDebits сравнил визуальные эффекты и производительность обоих режимов между собой.

В режиме качества Final Fantasy 7 Rebirth работает в динамическом разрешении 4K при 30FPS с временной реконструкцией. В режиме производительности игра работает на довольно стабильных 60FPS в разрешении 1440p (обычные 1620p-1188p). Сравнивая визуальные эффекты в обоих режимах, можно заметить, что качество изображения в режиме качества лучше, а в режиме производительность оно выглядит несколько размытым. Кроме того, в режиме качества улучшены текстуры, качество волос, расстояние прорисовки, окклюзия окружения, растительность и многое другое.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля на PS5.