Первые небольшие подробности о сюжете Final Fantasy 7 Rebirth раскрыты Square Enix ©

Благодаря новому посту в социальных сетях нам удалось узнать некоторые новые подробности о Final Fantasy 7 Rebirth, продолжении ремейка седьмой главы. В частности, речь идет о некоторых концепциях, лежащих в основе сюжета видеоигры.

Вопрос, выбранный на сегодня Square Enix, звучит так: "Есть ли какие-то ключевые элементы, которые мы можем ожидать в сюжете Final Fantasy 7 Rebirth?". Ответ звучит так: "Игроки станут свидетелями целой череды событий, лежащих в основе сюжета Final Fantasy 7, по мере того, как они узнают судьбу каждого персонажа.

Комментарий - довольно скудный на детали - исходит от Кадзусигэ Нодзима, который отвечает за сюжет и сценарий Final Fantasy 7 Rebirth.

В предыдущие дни было сообщено больше информации о Final Fantasy 7 Rebirth. Было упомянуто, что она будет довольно большой, предложит "большую свободу" и "огромное количество различных историй". Также было сказано, что разработка идет по плану, дата релиза уточняется.

Остается только ждать новой информации, в том числе более обширной презентации игры 8 июня, к которой, возможно, ведут эти небольшие ежедневные сообщения от разработчиков.