По данным инсайдера, действие демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth будет происходить в Нибельхейме

Действие демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth будет происходить в деревне Нибельхейм, которая является первой локацией, доступной в рамках кампании, согласно тому, что было предложено в Твиттере известным инсайдером PlayStation Game Size.

Как недавно объявила Sony, Final Fantasy 7 Rebirth станет главным героем специального State of Play, который будет транслироваться в ночь с 6 на 7 февраля, начиная с 02:30 по московскому времени, и существует конкретная вероятность того, что демо-версия будет подтверждена именно во время мероприятия.

По предположениям пользователей, Square Enix решила сделать играбельной всю часть, касающуюся флэшбэка Клауда Страйфа, который будет характеризовать начальный этап истории Final Fantasy 7 Rebirth.

Продолжая тему утечек, Том Хендерсон за последние несколько часов сообщил, что обзоры Final Fantasy 7 Rebirth появятся 22 февраля, то есть за семь дней до официального запуска игры на PS5, запланированного на 29 февраля.