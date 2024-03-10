По мнению сценариста, в Final Fantasy 7 Rebirth "исправлены" отношения между Айрис и Тифой

В некоторых моментах Final Fantasy VII Rebirth появляются диалоги, которых мы не видели в оригинальной игре. Как и обещала Square Enix, целью было еще больше сблизить нас с персонажами, и наличие дружеских отношений между Тифой и Айрис - часть этого плана, разработанного сценаристом Кадзусиге Нодзима.
В своем сообщении в официальном блоге Square Enix он пояснил, что в PS1 дружба между ними не была показана должным образом. Сожалея об этом, он попытался привнести немного больше эмоций в обмен словами и дружеские отношения между ними, сделав их настоящими друзьями в приключении.
Примерно в то время, когда мы закончили работу над оригинальной Final Fantasy 7, один из старших программистов обратился ко мне и сказал: "Похоже, Айрис и Тифа недолюбливают друг друга, вам не кажется? Я был шокирован, услышав это, ведь они, очевидно, пережили вместе невероятные испытания и благодаря этому стали настоящими друзьями. Но когда я спросил себя, действительно ли я сумел передать эту часть их отношений, то обнаружил, что не очень уверен в этом. Было не только недостаточно определенных сцен, чтобы это передать, но и недостаточно диалогов, чтобы намекнуть на их дружбу. Я долго сожалел об этом.
Для Нодзимы Final Fantasy VII Rebirth показывает, как вселенная, в которой они живут, была важна для укрепления этих связей. На PS5 эти двое больше разговаривают, веселятся вместе и делятся друг с другом своими секретами в процессе повествования. "Спасибо этому программисту за все эти годы", — сказал сценарист.
Да пусть делают, что хотят. Когда компаньоны собачатся, так даже интересней. Тем более, что и сражаться им есть за кого.
Взять тот же Скайрим -- сначала девочки друг друга недолюбливают, а потом глядишь -- уже спят вместе.