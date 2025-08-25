По словам Digital Foundry, ремейк Final Fantasy 7 - самая красивая игра на Switch 2

Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ранее выпущенная для ПК и PlayStation 5, теперь готовится к выходу на новых платформах. Подтверждён релиз для Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.

Digital Foundry недавно протестировали версию для Switch 2 и остались под большим впечатлением. По данным канала, Final Fantasy 7 Remake Intergrade — самая красивая игра на новой консоли Nintendo на данный момент.

Это лучшая графика, которую я когда-либо видел на Switch 2. Игра идёт со стабильными 30 кадрами в секунду, особенно с отличным размытием движения. Выглядит фантастически. Абсолютно стабильно. Качество изображения было просто великолепным. Оно было поистине великолепным. Идеально для экрана 1080p.

Комментируя уровень качества на Switch 2, журналист утверждает, что не смог провести сравнение в реальном времени, но считает, что оно превосходит версию для PlayStation 4.

Оно было на одном уровне, на самом деле, я бы сказал, что оно даже лучше, чем версия для PS4. Я бы сказал, что оно где-то между версиями для PS4 и PS5. Посмотрим, проявится ли это в финальной версии. Но именно такие ощущения у меня возникли, когда я играл.

Выпуск версий для Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S запланирован на последний квартал 2025 года, но точная дата пока не объявлена.