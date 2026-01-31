По словам директора FF7 Remake, издатели испытывают трудности с обеспечением плавной работы своих игр на Switch 2

Nintendo Switch 2 стремительно приближается к своей первой годовщине. С момента своего дебюта консоль получила значительную поддержку от сторонних разработчиков, что вызвало интерес у команд со всего мира.

Также много говорилось о характеристиках самой системы. Недавно к обсуждению присоединился режиссёр Final Fantasy 7 Remake, заявив, что многие команды испытывают трудности с аппаратной частью консоли.

В недавнем интервью, обсуждая Nintendo Switch 2, режиссёр Наоки Хамагучи отметил, что появление Final Fantasy 7 на платформе Nintendo стало важным моментом для франшизы, которого он с нетерпением ждёт.

Что касается самой консоли, режиссёр отметил, что Nintendo Switch 2 не является самой мощной консолью на сегодняшний день. Он также подтвердил, что многие студии испытывают трудности с достижением желаемых показателей производительности на этом оборудовании. К счастью, Square Enix, похоже, проделала хорошую работу над портом Final Fantasy 7 Remake.

Switch 2 — очень привлекательная платформа и отличное устройство. Тем не менее, по сравнению с другими консолями, её характеристики несколько уступают конкурентам. Я видел, как многие другие издатели испытывают трудности с плавной работой своих игр на Nintendo Switch 2. Но, учитывая, что это трилогия, и Remake — первая часть, я действительно хотел убедиться, что мы передаём игрокам Nintendo это качество, чтобы они поняли, насколько великолепна Final Fantasy 7 Remake.

Хамагучи также рассказал о том, как команда подойдёт к разработке следующей игры серии для Nintendo Switch 2. Он надеется вскоре поделиться дополнительной информацией, признав, что Final Fantasy 7 Rebirth, выход которой также ожидается позже в этом году, будет более сложной игрой из-за большей карты мира и более амбициозной структуры.