По словам геймдиректора, в Final Fantasy VII Rebirth появится больше персонажей из спин-оффов серии

Издание Techraptor взяло интервью у геймдиректора Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi) на выставке New York Comic Con, в ходе которого последний сообщил много интересного. Хамагучи заявил, что, помимо Зака, в игре могут появиться и другие персонажи из спин-оффов Final Fantasy VII.

Не давая опять же никаких серьезных спойлеров, помимо Зака, которого не было в оригинальной Final Fantasy VII, но который появится здесь, в Rebirth появятся и другие персонажи из спин-оффов FFVII.

Судя по этой формулировке, возможно появление персонажей из Crisis Core или Dirge of Cerberus. Также возможно появление персонажей из Before Crisis и романов.

Последнее выглядит правдоподобно, если учесть, что в Final Fantasy VII Remake была включена Кайри, главная героиня романа The Kids Are Alright: A Turks Side Story, а также Лесли, которая фигурировала в том же романе. Возможно мы увидим интерпретацию Эвана Тауншенда, главного героя этой книги.

Другие возможные персонажи - лидер турок из Before Crisis Вердо, его дочь Эльфа и член AVALANCHE Фухито из одноименного романа. Есть много возможностей для реализации забытых и недооцененных персонажей из тех направлений Final Fantasy VII, о которых многие даже не подозревали.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет для PlayStation 5 29 февраля 2024 года на двух дисках.