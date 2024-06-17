По словам разработчика, в 3-й части ремейка Final Fantasy 7 не останется никаких недосказанностей

После финала Final Fantasy 7 Rebirth многие задаются вопросом, как же Square Enix собирается объяснить все оставшиеся вопросы в одной игре. В ходе выступления на выставке Indonesia Anime Con (INACON) сорежиссер Мотому Торияма заявил, что финал будет еще более захватывающим, чем в оригинале, и не оставит никаких недосказанностей.
Все-таки, каково же было восприятие всех этих событий Клаудом? А как же шепот? А судьба некоторых из героев, оказавшихся вовлеченными в эти множественные реальности вместе с Заком? Успокойтесь. Предоставьте это Square Enix и "доверьтесь". На панели, на которой обсуждалась Final Fantasy 7, он прямо высказался по поводу всех этих загадок и пообещал нечто захватывающее в завершение трилогии.
Я хочу пообещать, что мы раскроем все тайны, возникшие в финале Rebirth, и завершим трилогию Final Fantasy 7 гораздо более трогательно, чем оригинал.
Станут ли Зак и Айрис еще более активно помогать остановить метеор? А что насчет Сефирота? Злодей нашел способ существовать между вселенными и, похоже, знает, чем все закончится. Удастся ли Клауду предотвратить катастрофу? Узнаем из третьей части!
Можно было начать с 3 части или вообще не растягивать всё это