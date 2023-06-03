По словам режиссера Наоки Хамагути, в Final Fantasy 7: Rebirth будет свобода и множество историй ©

Вчерашний день был довольно плодотворным с точки зрения новостей для любителей Final Fantasy: Китасэ проинформировал фанатов о состоянии работы и дате выпуска Final Fantasy 7 Rebirth, дав некоторое представление о прогрессе команды в разработке после долгого периода отсутствие информации.

Что ж, после того, что было заявлено вчера продюсером Ёсинори Китасэ, мы узнаем кое-что новое непосредственно от директора проекта Наоки Хамагути: Final Fantasy 7 Rebirth предложит много исследовательской свободы и множество историй, во имя путешествие, которое даст игрокам достаточный космический маневр. Приведенное заявление исходит непосредственно из официального аккаунта Final Fantasy VII в Твиттере, из которого мы можем прочитать:

«Вопрос: каким будет путешествие игроков по миру за пределами Мидгара в Final Fantasy 7: Возрождение? Ответ: Игроки смогут путешествовать по обширному и многогранному миру с высокой степенью свободы, переживая множество разных историй на протяжении пути».