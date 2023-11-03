По всей видимости, Final Fantasy 7 Rebirth присвоен рейтинг T по версии ESRB

Недавно бренд закусок Butterfinger запустил коллаборацию с игрой Final Fantasy 7: Rebirth, которая, если верить рекламному постеру, получила рейтинг (T) по классификации ESRB.

Согласно описанию рейтингов ESRB, категория T предназначена для подростков от 13 лет и старше. В данной категории могут присутствовать насилие, наводящие на размышления темы, нецензурный юмор, незначительное количество крови и имитация азартных игр.

Игры с рейтингом T - являются одними из основных на игровом рынке. "Final Fantasy 7: Rebirth", будучи игрой с рейтингом T, наверняка привлечет к себе больше игроков из разных возрастных групп. В процессе прохождения сюжета игроки смогут лучше узнать неповторимое очарование и глубокую эмоциональность персонажей, а также насладиться более разнообразным игровым наполнением.

По словам Square Enix, даже несмотря на то, что Final Fantasy 7 не является игрой с открытым миром, Final Fantasy 7 Rebirth будет более открытой по сравнению с Final Fantasy 7 Remake. Из-за огромной карты игроки смогут проходить локации нелинейно, причем на прохождение сюжетной кампании потребуется от 40 до 50 часов реального времени.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года для PlayStation 5.