Почти десять минут нового геймплея Final Fantasy 7 Rebirth с исследованием мира и сражениями

В эти выходные прошла одна из самых крупных игровых выставок в Таиланде — Thailand Game Show 2023, которую посетили главные японские разработчики. Среди активных участников также оказалась компания Square Enix, которая привезла на мероприятие ключевых разработчиков Final Fantasy 7 Rebirth и свежие кадры игрового процесса. В рамках выставки показали почти десять минут свежего геймплея ожидаемой jRPG.

По большому счету опубликованные кадры игрового процесса Final Fantasy 7 Rebirth повторяют геймплей с Tokyo Game Show 2023. Тем не менее в нем нашлось место для демонстрации ранее невиданных моментов из игры. Ролик показывает разнообразное исследование открытого мира, прохождение заданий, второстепенные активности, битвы с монстрами и рядовыми противниками и многое другое.

Свежий геймплей Final Fantasy 7 Rebirth подтвердил, что среди дополнительных активностей в игре будут гонки на чокобо. Эта мини-игра визуально сильно напоминает серию аркадных гонок Mario Kart, где есть необычные схемы трассы и используемые способности во время заездов.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года для PlayStation 5, а через год релиз игры стоит ожидать на ПК.