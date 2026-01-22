Порт Final Fantasy VII Remake для Switch 2 получает очень высокие оценки

Final Fantasy VII Remake Intergrade уже сегодня появляется на новых платформах. Геймеры едва ли сомневались, что версия для Xbox Series X|S будет достаточно качественной, но главный вопрос звучал иначе: как Square Enix справится с такой масштабной игрой на Nintendo Switch 2?

Пока что первые отзывы о версии для Nintendo Switch 2 на удивление высоки, а средний балл колеблется в пределах 89-90%. Для порта, который еще недавно вызывал много опасений, это действительно отличный результат.

Оценки Final Fantasy VII Remake Intergrade для Switch 2:

9.5 - CGMagazine

9 - Final Weapon

9 - Nintenduo

9 - Nintendo Life

9 - The Outerhaven

9 - RPG Fan

9 - TheSixthAxis

9 - NintendoWorldReport

9 - Press Start Australia

9 - RPGamer

8 - Nintendo Insider

Больше всего журналисты отмечают отличное качество графики как на маленьком экране, так и при подключении консоли к ТВ, а также отсутствие раздражающих сбоев в игровом процессе. К плюсам можно также отнести освещение, общую четкость картинки и тот факт, что это не «урезанная» версия — вы получаете полный комплект с дополнением INTERmission, то есть полноценную Intergrade в портативной версии. Вкратце: Nintendo Switch 2 получила порт, выглядящий не как сильный компромисс, а как тщательно проработанная версия для консоли Nintendo.

Конечно, идеала не существует и здесь, чаще всего отмечают ограничение в 30 FPS, к тому же в портативной версии изображение порой бывает заметно более размытым, с местами «пушистыми» текстурами и мелкими артефактами — особенно это касается волос персонажей и элементов фона.

В конечном итоге Square Enix справилась с задачей, подготовив «почти» идеальный порт Final Fantasy VII Remake Intergrade для Nintendo Switch 2.