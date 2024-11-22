После 3-й части ремейка Square Enix надеется ещё больше расширить вселенную Final Fantasy 7

Square Enix в настоящее время работает над 3-й частью трилогии ремейка Final Fantasy 7, которая обещает завершить историю оригинальной игры. Однако это может быть не конец этой вселенной.

Директор Наоки Хамагучи заявил, что после выпуска игры команда рассмотрит возможность рассказать другие истории во вселенной Final Fantasy 7, исследуя другие части мира и разных персонажей.

Я хочу, чтобы 3-я часть вышла как можно скорее. А затем, может быть, перейти к другим историям, копнуть немного глубже. Определённо есть призыв увидеть другие точки зрения на другие части мира и вселенной, других персонажей, поэтому я хотел бы, возможно, переключиться на то, чтобы взглянуть на них по-другому после того, как мы выпустим третью игру.

Final Fantasy 7 получила много нового контента с момента своего выпуска в 1997 году, и несколько спин-оффов были сосредоточены на разных персонажах. У Square Enix, безусловно, есть много контента, который можно использовать в качестве основы.

Третья часть Final Fantasy 7 пока не имеет даты выхода, но директор заявляет, что они уже усердно работают над тем, чтобы выпустить её как можно скорее. Ожидается, что она выйдет только после 2027 года, и Square Enix уже подтвердила, что не будет выпускать дополнения для Rebirth, чтобы сосредоточиться на 3-й части.