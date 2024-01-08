Постановщик The Evil Within 2 и Hi-Fi Rush с нетерпением ожидает "новых сюрпризов" от релиза Final Fantasy 7 Rebirth

Авторитетный японский журнал Famitsu опросил более 160 игровых разработчиков о их ожиданиях на 2024 год. Многие создатели отметили чрезвычайно насыщенный график громких премьер в прошлом году, который, как ожидается, будет таким же насыщенным и в текущем году. Большинство деятелей индустрии с нетерпением ждут релиза Final Fantasy 7 Rebirth, среди которых оказался и постановщик The Evil Within 2 и Hi-Fi Rush - Джон Джоханас (John Johanas).

Джон Джоханас, в беседе с журналистами, отметил, что из-за загруженности в студии Tango Gameworks он пропустил многие ключевые релизы 2023 года. Несмотря на то, что он и его команда завершили разработку Hi-Fi Rush еще в начале прошлого года, еще осталось много работы над обновлениями и другими проектами. Начало 2024 года должно пройти для него более свободно, поэтому он надеется с первых дней после релиза погрузиться в прохождение Final Fantasy 7 Rebirth.

Вторая часть ремейка Final Fantasy 7 является самой ожидаемой игрой для постановщика The Evil Within 2 и Hi-Fi Rush. Оригинальная версия игры значительно повлияла на его творческий путь, поэтому он надеется, что обновленная версия будет так же значима для индустрии и принесет множество "новых сюрпризов".

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth запланирован на 29 февраля на PS5.