Представлено коллекционное издание Final Fantasy 7 Rebirth ©

Square Enix представила богатое коллекционное издание Final Fantasy 7 Rebirth, которое окажется на полках самых преданных поклонников серии. Объявление появилось вместе с новым впечатляющим трейлером, в котором сообщается дата выхода Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 и начинается предварительный заказ нового приключения Клауда и компании.

Как мы видим, это издание включает в себя фигурку Сефирота высотой 48 см, вооруженного Масамунэ, позирующего на вершине горящего каменного столба, а также физическую копию игры с двусторонней обложкой, эксклюзивный стилбук, изображающий культовую сцену с Клаудом и Заком, мини-саундтрек на компакт-диске и официальный артбук. Также добавлен ряд дополнительного цифрового контента:

Материя призыва Трио Муглов (DLC)

Материя призыва волшебного горшка (DLC)

Аксессуар: колье-восстановитель (DLC)

Броня: Браслет Орхидея (DLC)

Броня: Мидгарский браслет Mk. II (DLC)

Американское подразделение Square Enix Store указывает цену в 349,99 долларов.