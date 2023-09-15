Представлено коллекционное издание Final Fantasy 7 Rebirth

Square Enix представила богатое коллекционное издание Final Fantasy 7 Rebirth, которое окажется на полках самых преданных поклонников серии. Объявление появилось вместе с новым впечатляющим трейлером, в котором сообщается дата выхода Final Fantasy 7 Rebirth на PS5 и начинается предварительный заказ нового приключения Клауда и компании.
Как мы видим, это издание включает в себя фигурку Сефирота высотой 48 см, вооруженного Масамунэ, позирующего на вершине горящего каменного столба, а также физическую копию игры с двусторонней обложкой, эксклюзивный стилбук, изображающий культовую сцену с Клаудом и Заком, мини-саундтрек на компакт-диске и официальный артбук. Также добавлен ряд дополнительного цифрового контента:
- Материя призыва Трио Муглов (DLC)
- Материя призыва волшебного горшка (DLC)
- Аксессуар: колье-восстановитель (DLC)
- Броня: Браслет Орхидея (DLC)
- Броня: Мидгарский браслет Mk. II (DLC)
Американское подразделение Square Enix Store указывает цену в 349,99 долларов.