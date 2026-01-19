Предзаказ Final Fantasy 7 Remake дебютировал на втором месте в чарте Nintendo Switch 2 eShop

Final Fantasy 7 Remake Intergrade дебютировала на втором месте в чарте eShop Nintendo Switch 2 — замечательное достижение, учитывая, что оно было достигнуто исключительно за счёт предварительных заказов.
На первом месте находится набор улучшений для Animal Crossing: New Horizons, доступный всего за 4,99 евро для тех, кто уже владеет версией игры для Nintendo Switch, а издание для Nintendo Switch 2 занимает третье место в топ-10.
- Animal Crossing: New Horizons - Pacchetto Upgrade
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Animal Crossing: New Horizons NS2 Edition
- Donkey Kong Bananza
- Pokémon Legends: ZA
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
- Mario Kart World
- Madden NFL 26
- Kirby Air Riders
- Metroid Prime 4: Beyond
Переходя к рейтингу игр, доступных только в цифровом формате, ситуация совершенно иная: Hades 2 занимает первое место, за ней следуют Stardew Valley и The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, занимающая третье место, несмотря на технические проблемы.
- Hades 2
- Stardew Valley
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
- Marvel Cosmic Invasion
- PowerWash Simulator 2
- Hollow Knight: Silksong
- Overcooked! 2
- Red Dead Redemption 2
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles