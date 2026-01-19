ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 806 оценок

Предзаказ Final Fantasy 7 Remake дебютировал на втором месте в чарте Nintendo Switch 2 eShop

monk70 monk70

Final Fantasy 7 Remake Intergrade дебютировала на втором месте в чарте eShop Nintendo Switch 2 — замечательное достижение, учитывая, что оно было достигнуто исключительно за счёт предварительных заказов.

На первом месте находится набор улучшений для Animal Crossing: New Horizons, доступный всего за 4,99 евро для тех, кто уже владеет версией игры для Nintendo Switch, а издание для Nintendo Switch 2 занимает третье место в топ-10.

  1. Animal Crossing: New Horizons - Pacchetto Upgrade
  2. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  3. Animal Crossing: New Horizons NS2 Edition
  4. Donkey Kong Bananza
  5. Pokémon Legends: ZA
  6. Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
  7. Mario Kart World
  8. Madden NFL 26
  9. Kirby Air Riders
  10. Metroid Prime 4: Beyond

Переходя к рейтингу игр, доступных только в цифровом формате, ситуация совершенно иная: Hades 2 занимает первое место, за ней следуют Stardew Valley и The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, занимающая третье место, несмотря на технические проблемы.

  1. Hades 2
  2. Stardew Valley
  3. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
  4. Marvel Cosmic Invasion
  5. PowerWash Simulator 2
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Overcooked! 2
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  10. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
