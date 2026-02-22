Продажи Final Fantasy VII 1997 года превысили 15,5 миллиона копий по всему миру

Оригинальная Final Fantasy VII, вышедшая в 1997 году, продолжает демонстрировать впечатляющие результаты почти три десятилетия спустя. По последним данным, культовая RPG разошлась тиражом свыше 15,5 миллиона копий по всему миру, укрепив статус одной из самых успешных частей серии.

Ещё в середине 2025 года сообщалось о преодолении отметки в 15,1 миллиона проданных экземпляров. Таким образом, менее чем за год классическая версия прибавила около 400 тысяч копий, что говорит о стабильном интересе к проекту даже спустя годы после релиза. Примечательно, что порядка 10 миллионов продаж пришлись на оригинальную PlayStation.

Секрет долговечности во многом связан с широкой доступностью игры. Помимо дебюта на первой PlayStation, Final Fantasy VII впоследствии была выпущена на PC, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а также входит в число ретро-проектов, доступных на Switch 2. Благодаря этому как новые игроки, так и давние поклонники продолжают возвращаться к истории.

В целом франшиза Final Fantasy к началу 2026 года превысила 207 миллионов проданных копий по всему миру. При этом именно версия 1997 года остаётся самой продаваемой одиночной частью серии. Для сравнения, Final Fantasy XV преодолела отметку в 10,3 миллиона копий, Final Fantasy XVI достигла примерно 3,8 миллиона, а проект Final Fantasy VII Remake суммарно разошёлся тиражом свыше 7 миллионов экземпляров.

Сюжет оригинальной игры рассказывает о Клауде Страйфе и группе AVALANCHE, противостоящих корпорации Shinra и загадочному Сефироту. В своё время проект стал технологическим прорывом благодаря использованию предрендеренных фонов, трёхмерных моделей персонажей и кинематографичной подаче истории, оказав значительное влияние на развитие жанра RPG.