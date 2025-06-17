Продажи оригинальной Final Fantasy 7 перешагнули отметку в 15 миллионов копий

Final Fantasy 7 — одна из самых знаковых и популярных в игровом мире. В последнем отчете Square Enix компания сообщила, что оригинальная игра имела огромный коммерческий успех.

С момента выпуска в 1997 году Final Fantasy 7 была продана тиражом 15,1 миллиона копий по всему миру. Последнее обновление было в ноябре 2023 года, когда игра достигла 14,4 миллиона копий. Это означает, что оригинальная Final Fantasy 7 была продана тиражом 700 000 копий за последние 1 год и 7 месяцев.

Впервые выпущенная в 1997 году для PlayStation, Final Fantasy 7 отпраздновала свой 25-й юбилей в 2022 году. Игра по праву считается знаковой в жанре RPG. Оригинальная игра получила широкое признание за свой эпический сюжет, уникальных персонажей и сцены из фильмов, в которых использовались самые передовые технологии того времени. С тех пор игра, вращающаяся вокруг культового героя Клауда Страйфа и его поисков антагониста Сефирота, была продана тиражом более 15,1 миллиона копий по всему миру и продолжает получать широкое признание критиков и поклонников по всему миру. Популярная игра даже расширилась до спин-оффов, фильмов и товаров.

Со временем Final Fantasy 7 стала любимой среди многих поклонников франшизы. В 2020 году Square Enix выпустила ремейк игры, а сиквел вышел в 2024 году. Третья и последняя часть пока не имеет даты выхода.

Final Fantasy 7 изначально была выпущена в 1997 году для PSX. Позже игра была переиздана на нескольких платформах, включая ПК и современные консоли, что еще больше укрепило ее наследие и сделало одной из самых революционных игр в истории.