Продажи оригинальной Final Fantasy 7 перевалили за 14,4 млн копий

В ежегодном отчете Square Enix за 2023 год компания объявила, что продажи оригинальной Final Fantasy 7 по всему миру превысили 14,4 миллиона копий. В феврале 2023 года было подтверждено, что игра разошлась тиражом более 14,1 миллиона экземпляров.

При этом учитываются как физические, так и цифровые покупки.Square Enix сделала следующее заявление:

С момента выхода в 1997 году эта игровая франшиза привлекла множество игроков своими эпическими и трогательными историями, увлекательными персонажами и использованием передовых визуальных технологий того времени. На сегодняшний день физические и цифровые продажи превысили 14,4 миллиона единиц.