Продажи ремейка Final Fantasy 7 составили более 7 миллионов копий ©

Во время недавней презентации Sony State of Play компания Square Enix представила новый трейлер Final Fantasy 7 Rebirth и подтвердила дату выпуска долгожданной ролевой игры в феврале 2024 года. В дополнение к этому объявлению компания также предоставила обновленные данные о продажах Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7 Remake, выпущенная для PS4 в апреле 2020 года, в настоящее время превысила 7 миллионов копий по всему миру и в цифровых продажах. Сюда входят продажи на PS4, а также продажи расширенного переиздания Final Fantasy 7 Remake Intergrade, которое доступно на PS5 и ПК (в Epic Games Store и Steam).

Это первое обновление продаж, которое Square Enix предоставила для ролевой игры с августа 2020 года, когда было продано более 5 миллионов копий игры по всему миру, а это означает, что за три года было продано еще два миллиона копий.