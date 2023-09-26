Продюсер Final Fantasy 7 призывает к полному погружению в обновленную трилогию, но выбор за вами ©

После масштабной презентации Final Fantasy 7 Rebirth с игровой выставки TGS 2023, где показали много нового геймплея и свежих скриншотов, один из ключевых создателей ремейка решил публично обсудить реакцию игроков. Продюсер игры Ёсинори Китасэ обратил внимание, что многие фанаты хотят дождаться релиза всей трилогии обновленной Final Fantasy 7. Это рвение со стороны игроков он назвал похвальным, однако играть во все части совсем не обязательно.

Китасэ, как и всем разработчикам в Square Enix, очень хотелось бы, чтобы люди обязательно поиграли в Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth и третью часть. Эти проекты образуют огромную трилогию, которая полностью возрождает классическую версию Final Fantasy 7. По словам продюсера, новые части выходят намерено с большим перерывом, чтобы игроки могли ознакомиться с ними по мере их выхода, участвовать в обсуждениях и делиться своими оценками.

Тем не менее, чтобы понять Final Fantasy 7, игрокам совсем не обязательно проходить каждый новый ремейк. Новые части полностью самостоятельны. Игры будут объяснять историю и правила этого мира для новичков, а фанатам они предоставят развернутую историю их любимого проекта. Таким образом, пользователи вольны выбирать, играть ли им во все части, или им хватит только одной игры.